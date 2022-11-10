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    09:38, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    До 18% снизится доля бюджетных изъятий для регионов-доноров

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство национальной экономики планирует снизить долю бюджетных изъятий для регионов-доноров посредством разработанного законопроекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В реализацию поручения Главы государства по дебюрократизации бюджетного планирования начата работа по сокращению межбюджетных трансфертов. Во-первых, в базу местного бюджета переданы объемы целевых текущих трансфертов с сохранением их целевого назначения. Их доля в объемах трансфертов общего характера в плановом периоде в среднем составит 60%», - сказал Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената, представляя законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы».

    По его словам, это позволит упростить бюджетные процедуры и обеспечить своевременное доведение бюджетных средств до конечных получателей.

    «Во-вторых, законопроектом постепенно решается задача по снижению объемов бюджетных изъятий для регионов-доноров. Для них в расчетах применены специальные повышающие коэффициенты, что позволяет снизить долю изъятий в собственных их доходах с 31% до 18% в трехлетнем периоде», - добавил министр.

    Фото: notilus.es


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