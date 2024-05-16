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    11:44, 16 Май 2024 | GMT +6

    До 18% повысил ставку по депозиту в тенге Home Credit Bank

    До 18% повысил ставку по депозиту в тенге Home Credit Bank
    Фото: Home Credit Bank

    У казахстанцев появилась возможность открыть депозит с рекордной ставкой на рынке - 18% годовых, передает агентство Kazinform.

    Чтобы получить такую доходность, нужно открыть депозит «Сберегательный акционный». Минимальная сумма вклада составляет 100 000 тенге, а срок вложения – 3 месяца. Проценты будут начисляться ежедневно, то есть вы можете наблюдать, как ваш доход растёт с каждым днём.

    Депозит доступен для открытия как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов банка, при условии размещения на депозит нового денежного баланса.

    Открыть вклад можно легко и удобно через мобильное приложение Home Credit Bank. Переходите в раздел «Продукты» → «Депозиты», и оформляйте депозит за считанные минуты.

    Акция с выгодной ставкой 18% годовых действует ограниченный период. Подробную информацию и условия депозита «Сберегательный акционный» можно найти также на сайте банка. Помните, что сберегательные депозиты также защищены государством через Казахстанский фонд гарантирования депозитов, до 20 млн тенге.

    Home Credit Bank – единственный европейский банк в Казахстане, который входит в международную финансово устойчивую группу PPF со штаб-квартирой в Праге, Чехия. Банк работает на казахстанском рынке с 2005 года. По размеру собственного капитала Home Credit Bank входит в десятку крупнейших банков РК.

    Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

    Теги:
    Банки Экономика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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