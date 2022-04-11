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    17:26, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    До 165 человек остаются под стражей после январских беспорядков в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1090 уголовных дел расследуют по фактам массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 1090 уголовных дел. Под стражей остаются 165 лиц, все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах. С учетом личности из-под стражи освобождены 315 подозреваемых – это лица, впервые совершившие преступления и признавшие свою вину», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

    По его данным, в отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено и они преданы суду. В основном они совершили кражи - 196 лиц, подозреваются в незаконном обороте оружия - 39, грабежах, угонах и мелких хищениях.

    «На сегодня судами страны уже осуждены 168 лиц, из них руководствуясь принципами гуманизма, с учетом полного раскаяния и принятых мер по заглаживанию нанесенного ущерба, большинство лиц 147 осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией от общества. Вина осужденных в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами», - проинформировал Санжар Адилов.

    Спикер отметил, что оставшиеся уголовные дела в производстве находятся на стадии завершения, проводятся следственные действия по сбору доказательств, ожидаются результаты экспертных исследований.

    «Еще раз отмечаем, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам и приоритетом является обеспечение им возмещения причиненного материального ущерба», - добавил Санжар Адилов.

    Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что в январских беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. Арестованы 23 члена ОПГ, в том числе четыре преступных авторитета.


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    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Алматинская трагедия Правоохранительные органы
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