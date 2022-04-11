До 165 человек остаются под стражей после январских беспорядков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1090 уголовных дел расследуют по фактам массовых беспорядков в Казахстане. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 1090 уголовных дел. Под стражей остаются 165 лиц, все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах. С учетом личности из-под стражи освобождены 315 подозреваемых – это лица, впервые совершившие преступления и признавшие свою вину», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его данным, в отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено и они преданы суду. В основном они совершили кражи - 196 лиц, подозреваются в незаконном обороте оружия - 39, грабежах, угонах и мелких хищениях.

«На сегодня судами страны уже осуждены 168 лиц, из них руководствуясь принципами гуманизма, с учетом полного раскаяния и принятых мер по заглаживанию нанесенного ущерба, большинство лиц 147 осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией от общества. Вина осужденных в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами», - проинформировал Санжар Адилов.

Спикер отметил, что оставшиеся уголовные дела в производстве находятся на стадии завершения, проводятся следственные действия по сбору доказательств, ожидаются результаты экспертных исследований.

«Еще раз отмечаем, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам и приоритетом является обеспечение им возмещения причиненного материального ущерба», - добавил Санжар Адилов.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что в январских беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. Арестованы 23 члена ОПГ, в том числе четыре преступных авторитета.