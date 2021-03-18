До 150% поднимут зарплату госслужащим в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля текущего года Казахстан переходит на новую систему оплаты труда госслужащих. Об этом сообщил директор департамента государственной службы АДГС Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле очень актуальный вопрос, он у всех сейчас на слуху. В рамках реализации поручений Президента с 1 июля текущего года мы переходим на новую систему оплаты труда. Эта система оплаты труда не связана с обычным механическим повышением заработной платы. Это абсолютно новый институциональный инструмент, где мы пересматриваем подходы к выплате заработных плат государственных служащих», - сказал Жаркын Тлеукенов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Спикер отметил, что если по старой системе уровень заработной платы определялся в зависимости от уровня занимаемой должности, то предлагаемая система учитывает важность должности.

«То есть, насколько и какого спектра и качества нужны компетенции, чтобы эффективно работать в этой должности, круг полномочий, круг ответственности. Эти должности между собой сопоставляются, в итоге срабатывает принцип «равной оплаты - за равный труд», - пояснил Жаркын Тлеукенов.

По его словам, с 2018 года пилот по новой системе оплаты труда проходит и доказал свою эффективность в плане повышения привлекательности госслужбы и эффективности.

«Сейчас проект распределения должностей по уровням по принципу «равная оплата - за равный труд» разработан, прорабатывается методология по распределению должностей по так называемым функциональным блокам. То есть, насколько должность прямо влияет на достижение стратегических целей и задач. Есть стратегические должности в блоке, есть должности, которые содействуют в реализации этих функций, есть должности, которые осуществляют техническое сопровождение и функционирование госоргана. Опять-таки, в зависимости от принадлежности к тому или иному функциональному блоку будет дифференцирован размер заработной платы», - добавил Жаркын Тлеукенов.

Было сообщено, что расчеты по номинальному значению зарплаты сейчас осуществляются уполномоченными органами.

«Основной упор будет сделан на повышение заработных плат на сельском и районном уровне для сокращения диспропорций. Предварительно прирост по всей системе госслужбы составит от 150 до 30%», - резюмировал Жаркын Тлеукенов.