До 150 человек умерли от коронавируса в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Десятки торгово-развлекательных центров закрылись в США в связи с распространением коронавируса. Результаты анализов двух сенаторов оказались положительными. Бюро переписи США приостановило работу на местах, а фондовые биржи в среду испытали еще одно потрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

Число смертельных случаев, связанных с COVID-19, достигло 150 по стране.

Обещание Президента Трампа касательно финансовой поддержки миллионам людей, попавшим под сокращение или вынужденным взять отпуск без сохранения заработной платы, вселяют надежду.

«Тем людям, которые остались без работы, как например, сотрудники отелей, баров и ресторанов, в ближайшем будущем будет выплачена компенсация», - написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Позже в среду Трамп подписал утвержденный Сенатом пакет мер стоимостью в несколько миллиардов долларов, предусматривающий оказание помощи многим американцам, в том числе оплачиваемый отпуск по болезни и отпуск по семейным обстоятельствам, а также прохождение бесплатного теста на коронавирус и страхование на случай безработицы.

По данным университета Джона Хопкинса, вечером в среду в США было подтверждено более 9300 случаев заражения коронавирусом.

Неделю назад число погибших в США возросло до 33, а число заболевших превысило 1300. Представители здравоохранения заявили, что вирус распространился, по меньшей мере, в 38 штатах.

8 тысяч 700 человек погибли от вируса на сегодняшний день по всему миру, а общее число заразившихся превысило 217 тысяч. А 4 тыс 600 человек погибли от вируса неделю назад.



