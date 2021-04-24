До 15 лет тюрьмы грозит задержанным участникам бойз-бенда в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Участникам бойз-бенда, задержанным по наркосбыту в Алматы, грозит до 15 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города уточнили, по какой статье расследуется дело фигурантов, которые были задержаны по изготовлению и сбыту наркотиков в Алматы.

«Дело задержанных участников группы квалифицировано по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору», - пояснили в ведомстве.

Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Алматы полиция ликвидировала наркосеть. Среди задержанных наркосбытчиков оказались участники популярного бойз-бенда.