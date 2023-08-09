До 15 лет лишения свободы грозит наркозакладчику из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По улице Ворушина в Павлодаре сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 18-летний неработающий горожанин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



При личном досмотре у подозреваемого изъяты 40 свертков с веществами, которые согласно заключению экспертизы являются синтетическими наркотиками массой более 28 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».Подозреваемый содержится под стражей. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.