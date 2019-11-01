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До 15 лет будет грозить за сбыт наркотиков через электронные ресурсы в РК

1 Ноября 2019 12:49
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До 15 лет будет грозить за сбыт наркотиков через электронные ресурсы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За сбыт наркотиков через электронные ресурсы будет грозить наказание до 15 лет лишения свободы. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В МВД России направлены запросы в отношении 230 российских номеров сотовой связи, использующихся на нашей территории для распространения наркотиков. На сегодня выявлено 262 уголовных правонарушения, связанных с оборотом синтетики. Задержано 85 человек, изъято около 9 кг таких веществ. Это около 25 тысяч разовых доз, стоимость которых составляет свыше 80 млн тенге», - сказал Тлеген Маткенов.

Представитель МВД также добавил, что в рамках поручения Главы государства выработаны следующие законодательные инициативы: часть третью статьи 297 (сбыт наркотиков) и часть вторую статьи 299 (склонение к потреблению наркотиков) Уголовного кодекса РК дополнить квалифицирующим признаком: «посредством электронных информационных ресурсов».

«За их совершение будет установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 15 и 8 лет соответственно. Поправки включены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства», который внесен в Мажилис», - заявил Тлеген Маткенов.

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Ключевые слова: МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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