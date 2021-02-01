До 140 млн тенге получит лучший стартап-проект Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 февраля 2021 года начат прием заявок стартап-проектов на инновационные гранты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (QazInnovations) при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с сегодняшнего дня по 12 февраля 2021 года будет принимать заявки на конкурс инновационных грантов.

Десятка проектов на ранних стадиях получит по 10 миллионов тенге, а один стартап – до 140 миллионов тенге на масштабирование, сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметили в ведомстве, процесс предоставления инновационных грантов пересмотрен. По итогам проведенного анализа, принято решение изменить политику грантовой поддержки – от традиционной модели к подходам венчурной системы.

Согласно прежним правилам Национального агентства по технологическому развитию (НАТР), крупные компании имели больше шансов на получение грантовой поддержки, но обходили представителей малого и среднего бизнеса.

Теперь фокус аудитории расширен, и в нынешней модели получить гранты смогут представители МСБ и стартапы с проектами от стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт), которые создают на территории Казахстана перспективный продукт с инновационной технологией и коммерческим потенциалом. При этом в команде грантополучателя должно быть не менее трёх квалифицированных специалистов.

Вместе с тем повышается доля финансирования – инновационный грант может покрыть до 90% общих расходов на коммерциализацию технологии, а в суммарном выражении до 150 миллионов тенге. Ранее была возможность лишь 50% финансирования.

В новой модели грантополучатели берут на себя обязательство: в течение трех лет после освоения средств гранта привлечь софинансирование не менее 10% от общей суммы проекта, при этом объем продаж должен быть не менее 10% от суммы инновационного гранта. Также во избежание недобросовестного использования государственных ресурсов, за некачественное или несвоевременное исполнение обязательств со стороны грантополучателей предусматривается ответственность – возврат средств и штрафы.

Кроме того, срок выдачи гранта сокращен до 45 рабочих дней, когда в предыдущем формате решение принималось 83 рабочих дня. Процесс принятия документов будет полностью автоматизирован. Рассматривать анкеты, принимать решение, сопровождать проекты и отслеживать исполнение обязательств теперь будет не комиссия, а Совет – коллегиальный орган при QazInnovations. Основное отличие Совета от комиссии – его стабильность, компетентность и возможность оказать менторскую помощь. Совет составляют независимые отечественные эксперты с опытом коммерциализации и инвестирования, которые в первую очередь заинтересованы в развитии самой инновационной экосистемы.