До 14 градусов мороза ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юге, в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Под влиянием северо-западного антициклона на севере, в центре, на востоке страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-14 мороза, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке сохраняются заморозки. По республике ожидается усиление ветра, туман, на севере, востоке, юго-востоке – гололед, низовая метель.

В горных районах ночью в Алматинской области, днем в Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег).

В районе озера Алаколь временами - очень сильный ветер 30 м/с и более.

Ночью в Западно-Казахстанской, Кызылординской, на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей ожидаются заморозки до 1-6 градусов, на востоке Атырауской области - заморозки до 1 градуса.