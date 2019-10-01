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До 14 человек стали жертвами электронных сигарет в США

1 Октября 2019 11:19
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До 14 человек стали жертвами электронных сигарет в США

АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ - Представители здравоохранения американского штата Небраска заявили о первой смерти связанной с курением электронных сигарет. В результате число жертв вейпинга по стране достигло 14 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

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По сообщению представителей Министерства здравоохранения и социальных служб штата Небраска, 65-летний мужчина из округа Дуглас скончался в мае этого года, до того как волна эпидемии, связанная с курением электронных сигарет была официально признана этим летом.

Жертвами вейпинга стали также двое жителей штата Калифорнии, двое в Канзасе, двое в Орегоне. По одному пострадали в Иллинойсе, Индиана, Миннесоте, Миссури, Флориде, Миссисипи и Джорджии.

Центры США по борьбе с болезнями и их профилактике сообщают о 805 подтверждённых и вероятных случаях поражений легких связанных с курением электронных сигарет в 46 штатах и на Виргинских Островах США.

Точная причина национальной эпидемии еще не установлена. Одной из возможных причин может быть содержание тетрагидроканнабинола в вейпах, психотропного вещества в составе марихуаны. Хотя некоторые из пострадавших говорят только об употреблении никотиновых продуктов.

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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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