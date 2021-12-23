До 136 человек снизилось число болеющих COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - До 136 человек снизилось число болеющих COVID-19 в Атырауской области. За последние сутки в регионе выявили 8 заболевших коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 8 человек. В городе Атырау подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19, в Курмангазинском районе выявлен 1 человек. У 2 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 6 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 68 человек, в модульной больнице - 50, во фтизиопульманологическом центре - 3 пациента, в районных инфекционных стационарах - 15. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет. Летом число лечащихся дома и в стационарах доходило до 10 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, в Атырау снижается число тяжело болеющих COVID-19 пациентов.