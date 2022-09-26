Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

До 13 человек выросло число погибших при стрельбе в школе в Ижевске

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Сентября 2022, 17:12
До 13 человек выросло число погибших при стрельбе в школе в Ижевске

ИЖЕВСК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 13 человек, среди них семь детей. Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых», - уточнили в СК.

Ранее сообщалось о девяти погибших. В пресс-службе МВД региона также сообщали, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

«Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - сказали в пресс-службе. В СК подтвердили эту информацию.

По информации ТАСС, в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска с 26 по 29 сентября объявили траур по погибшим.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», - написал глава республики Александр Бречалов в понедельник в своем Telegram-канале .

К школе приехали глава республики Александр Бречалов и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.


Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС




Происшествия   Россия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности
Глава государства провел очередное заседание Совета Безопасности