До 1200 увеличилось количество вызовов скорой помощи в сутки в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Круглосуточная служба скорой помощи Мангистауской области имеет 14 подстанций. Ежедневно 52 бригады выезжают на вызовы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Служба скорой помощи по области имеет 14 подстанций. В сутки на связь выходит 52 бригады. Так, в Актау – 15, Жанаозене – 11, Мунайлинском районе – 11, Бейнеу – 6, в селе Жетыбай – 2, Акшукуре – 3, населеных пунктах Шетпе, Форт-Шевченко, Курык, Боранкул по одной бригаде. При поступлении вызовов сотрудники 103 оказывают помощь по первой, второй, третьей категориям срочности в соответствии с требованиями. Чувство ответственности нашего коллектива выше всего. Каждый работает оперативно и слаженно, как неотъемлемая часть большой системы. Потому что самое ценное богатство в нашей работе – это человеческая жизнь», - сказал директор станции скорой и неотложной медицинской помощи Мангистауской области Айларбек Шаршыкбаев.

Обычно на пульт 103 поступает около 900 вызовов. В связи с распространением короновирусной инфекции в стране количество вызовов увеличилось до 1 200. Бригады обеспечены необходимым оборудованием: дефибриллятором, переносным кислородом, носилками. В кейсе каждого фельдшера есть необходимые лекарства, которые регулярно обновляются.

Отметим, Мангистауская область все также находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.