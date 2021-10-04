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    12:43, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    До 12 млн тенге ежемесячно получал от притонов главарь казахстанско-узбекистанской ОПГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейскими Казахстана пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками криминальной полиции МВД, городов Нур-Султан и Алматы пресечена деятельность преступной группы из граждан Узбекистана и Казахстана, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничеством под видом эротических массажных салонов», - сказал Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что установлена группа из 8 человек, которая на длительное время, распределив роли между участниками, организовала криминальный бизнес в городах Алматы и Нур-Султан.

    «Преступники размещали объявления в сети интернет «OLX», «SATU», социальных сетях «Telegram» и вводили девушек в заблуждение о возможности получения высокооплачиваемой работы, после чего проводили кастинги, вовлекая их в занятие проституцией (от 20 до 30 девушек).Притоны организовывались в элитных коттеджах и работали круглосуточно без выходных», - уточнил Нурдильда Ораз.

    Согласно озвученным сведениям, ежедневный доход безналичным расчетом перечислялся организатору группы и составлял 10-12 миллионов тенге в месяц.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Криминал Астана Алматы Правоохранительные органы
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