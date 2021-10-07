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    01:33, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    До 12 лет колонии грозит жителю Мангистау за схрон краснокнижной рыбы

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - У местного жителя в холодильной камере находилось свыше 200 килограммов рыбы осетровых пород. Мужчине грозит до 12 лет колонии, сообщил пресс-секретарь Комитета Национальной безопасности РК по Мангистауской области, майор Ерсин Кайбуллин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками департамента пограничной службы по Мангистауской области и отдела полиции Тупкараганского района в одном из частных домов села Аташ Тупкараганского района в холодильном оборудовании была обнаружена краснокнижная рыба общим весом 215 килограммов.

    «По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 339 Уголовного Кодекса РК – «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

    Назначены соответствующие экспертизы.

    Наказание предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», - резюмировал Ерсин Кайбуллин.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью КНБ Животные Красная книга Правоохранительные органы Мангистауская область
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