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    19:09, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    До 12 градусов мороза ожидается в северных и центральных регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северной половине республики ожидается резкое изменение погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди.

    19 апреля в северных и центральных регионах, с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова, ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в южной половине - гроза.




    Теги:
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