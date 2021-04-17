До 12 градусов мороза ожидается в северных и центральных регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В северной половине республики ожидается резкое изменение погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди.

19 апреля в северных и центральных регионах, с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова, ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в южной половине - гроза.







