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До 119 млрд тенге выросли инвестиции в сферу здравоохранения - Тимур Сулейменов

28 Февраля 2020 15:46
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До 119 млрд тенге выросли инвестиции в сферу здравоохранения - Тимур Сулейменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов рассказал об инвестициях в сферу здравоохранения за последние три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо продолжать работу по улучшению инфраструктуры здравоохранения. Для этого Минздравом и местными исполнительными органами привлекаются инвестиции. За 3 года инвестиции в сферу здравоохранения выросли с 61 млрд до 119 млрд тенге. Практический двукратный рост. Это очень положительный результат. Важно отметить, что порядка 42% из них – это частные инвестиции. Поэтому, положительный опыт ГЧП в медицинской сфере необходимо и продолжать, и расширять», - сказал Тимур Сулейменов на коллегии Минздрава.

По его словам, уровень оснащенности всех медицинских организаций по минимальному стандарту необходимо довести до 100%.

«На эти цели планируется направить 2,2 трлн тенге, 70% из них мы планируем привлечь из внебюджетных инвестиций. Крайне важно и инновационное развитие отрасли. С большой гордостью мы можем констатировать, что в Казахстане ряд направлений в медицине уже успешно конкурируют и на международном уровне», - отметил Т. Сулейменов.

Он также констатировал, что сегодня к нашим отечественным кардио - и нейрохирургам приезжают обучаться зарубежные специалисты, не говоря уже о пациентах.

«И это направление следует развивать. Также необходимо продолжить внедрение новых технологий в биоинформатике, геномике и персонифицированной медицине», - заключил представитель Администрации Президента.


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Ключевые слова: Здравоохранение,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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