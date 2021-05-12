До 11,5 млрд долларов вырос казахстанский экспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о внешнеторговом обороте в январе-марте текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-марте внешнеторговый товарооборот достиг 19,7 млрд долларов, в том числе экспорт – 11,5 млрд долларов. При этом экспорт несырьевых товаров вырос на 15% до 4 млрд долларов», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, импорт товаров составил 8,2 млрд долларов. Положительный торговый баланс превысил 3,3 млрд долларов.

Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, что по итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет. По словам министра, такое происходит впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. «Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», - отметил А. Иргалиев.



