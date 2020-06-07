До 1044 увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 141 (+43)

город Алматы - 95 (+25)

город Шымкент - 131 (+75)

Акмолинская область - 13 (+5)

Актюбинская область - 17 (+6)

Алматинская область - 73 (+13)

Атырауская область - 65 (+23)

Восточно-Казахстанская область - 48 (+17)

Жамбылская область - 16 (+4)

Западно-Казахстанская область - 136 (+57)

Карагандинская область - 102 (+25)

Костанайская область - 5 (+2)

Кызылординская область - 48 (+16)

Мангистауская область - 71 (+14)

Павлодарская область - 10 (+4)

Северо-Казахстанская область - 40 (+16)

Туркестанская область - 33 (+12)

Итого бессимптомных в Казастане - 1044.

Вместе с тем, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 1,5%, всего в стране выявлено 12694 заболевших.

Ранее сообщалось, что Минздрав РК начал публиковать отдельную статистику бессимптомных носителей COVID-19.

