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До 1044 увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане

7 Июня 2020 09:02
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До 1044 увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 141 (+43)

город Алматы - 95 (+25)
город Шымкент - 131 (+75)
Акмолинская область - 13 (+5)
Актюбинская область - 17 (+6)
Алматинская область - 73 (+13)
Атырауская область - 65 (+23)
Восточно-Казахстанская область - 48 (+17)
Жамбылская область - 16 (+4)
Западно-Казахстанская область - 136 (+57)
Карагандинская область - 102 (+25)
Костанайская область - 5 (+2)
Кызылординская область - 48 (+16)
Мангистауская область - 71 (+14)
Павлодарская область - 10 (+4)
Северо-Казахстанская область - 40 (+16)
Туркестанская область - 33 (+12)
Итого бессимптомных в Казастане - 1044.

Вместе с тем, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 1,5%, всего в стране выявлено 12694 заболевших.

Ранее сообщалось, что Минздрав РК начал публиковать отдельную статистику бессимптомных носителей COVID-19.


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Ключевые слова: Коронавирус,
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