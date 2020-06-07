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До 1044 увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса в Казахстане
7 Июня 2020 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 357 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 141 (+43)
Вместе с тем, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 1,5%, всего в стране выявлено 12694 заболевших.
Ранее сообщалось, что Минздрав РК начал публиковать отдельную статистику бессимптомных носителей COVID-19.
Ключевые слова: Коронавирус,
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