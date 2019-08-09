До $100 тысяч смогут без декларации ввозить и вывозить казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С февраля 2020 года граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при пересечении границ с деньгами (в эквиваленте) на общую сумму более 100 тысяч долларов США должны будут при декларировании предоставлять таможенникам документы, подтверждающие происхождение провозимых средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коллегия ЕЭК (Евразийской экономической комиссии – Казинформ) установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США», - говорится в сообщении комиссии.

Данное решение Коллегия ЕЭК приняла 6 августа этого года, рассматривая вопросы в сферах торговли, таможенного сотрудничества, технического регулирования, обращения лекарственных средств, применения санитарных и ветеринарных мер, цифровизации экономики, функционирования внутреннего рынка стран ЕАЭС.

В ЕЭК пояснили ТАСС, что решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии. Отметим, что информация о решении ЕЭК была опубликована на сайте комиссии 7 августа.

Согласно действующему Таможенному кодексу (ТК) ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат: наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации; денежные инструменты, за исключением дорожных чеков. Договор о ТК ЕАЭС вступил в силу 1 января 2018 года.

Государствами-участниками ЕАЭС являются: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.