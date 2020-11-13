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До 100 тысяч саженцев будут в год высаживать в Атырау

13 Ноября 2020 14:15
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До 100 тысяч саженцев будут в год высаживать в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - До 100 тысяч саженцев ежегодно намерены высаживать в Атырауской области, чтобы решить злободневную проблему экологии. К кампании привлекут, дислоцированные в регионе 20 крупных предприятий.Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 2021 года планируется привлечение крупных нефтегазовых предприятий для проведения работ по озеленению и посадке зелёных насаждений на 6 тысячах гектаров, включая земли лесного фонда и населённых пунктов. Озеленительные работы запланированы на период от 3 до 10 лет. Они будут проводиться во всех районах, что позволит ежегодно высаживать до 100 тысяч саженцев. Кроме того, нами совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработана Дорожная карта по решению актуальных экологических проблем региона», - подчеркнул аким.

«Дорожная карта» состоит из 40 пунктов, которые охватывают все сферы по улучшению качества окружающей среды. Остро стоит вопрос сохранения и эффективного использования реки Урал. Около 80% её стока формируется в соседней России. Отсюда и зависимость региона, расположенного в низовьях реки, от вышестоящих крупных водохранилищ и гидротехнических устройств. Объём стока за последние 2 года сократился почти в 3 раза. Поэтому на 200 км Урала и Кигача не первый год продолжают дноуглубительные работы.



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#Атырауская область   #Экология   #Нефть  
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Автор:

Виктор Сутягин

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