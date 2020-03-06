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вчера 22:49
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До 100 тысяч человек в сутки возрос пассажиропоток в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – До 100 тысяч человек в сутки возрос пассажиропоток в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Электронная система билетирования, внедренная в общественном транспорте в Атырау, продолжает показывать свою эффективность. На сегодня активными пользователями smart-карт являются свыше 180 тысяч жителей Атырау и его пригорода. Из них 80 тысяч человек — это льготные категории граждан. До того, как мы ввели электронную систему билетирования, официальный пассажиропоток в автобусах составлял 20 тыс. человек в сутки. В начале марта эта цифра составила свыше 100 тыс. пассажиров. Получается, что за полгода благодаря совместным усилиям удалось вывести из тени порядка 80 000 человек», - рассказал директор компании ТОО «SmartQala» Болат Жамашов.
По его информации, пассажироперевозки удалось сделать более прозрачными благодаря активной слаженной работе контрольно-ревизионной службы, сотрудников МПС и местных исполнительных органов. Только за последний месяц после профилактических рейдов было выведено из тени свыше 10 тыс. пассажиров, чьи деньги ранее оставались у кондукторов.
«Это сказалось на увеличении налоговых поступлений в бюджет от компаний-перевозчиков, а также сделало сферу пассажирских перевозок Атырау максимально прозрачной», - отметил Болат Жамашов.
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