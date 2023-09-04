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    10:00, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    До 100% поднимут стипендии студентам колледжей в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 50% увеличилась стипендия студентов колледжей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «Новый учебный год начинают 190 тысяч студентов колледжей, из них 133 тысячи будут обучаться по государственному образовательному заказу. По заявкам предприятий - 10 тысяч студентов. По поручению Главы государства, в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тысяч мест. По квотной категории будут обучаться 75 тысяч студентов технического и профессионального образования. Отметим, госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина. В целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий: с 1 сентября 2023 года на 50%, с доведением в 2024 году до 100%», - сообщили в Минпросвещения.

    По данным ведомства, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тысячи мест.


    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Главная для mail.ru
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