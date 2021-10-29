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    14:00, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    До 100 человек в сутки поступают в инфекционные стационары в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и.о. руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов назвал неблагополучной и напряженной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Н.Айманов на брифинге сообщил, что по области развернули уже 1 755 инфекционных коек. На 29 октября в стационарах находятся 793 человека. Из них 60% - в тяжелом состоянии. В том числе 51 человек – в реанимации, 18 – в палате интенсивной терапии. Более 400 человек находятся в постоянной кислородной зависимости.

    «В сутки в инфекционные стационары поступают до 100 человек. Показанием для госпитализации является снижение сатурации, дыхательная недостаточность, одышка, выраженные симптомы интоксикации. Выписываем в сутки всего 45-50 человек», - сказал Н.Айманов.

    Он добавил, что 93% находящихся в стационарах – невакцинированные. Большая часть госпитализированных - более 80% – люди в возрасте старше 60 лет.

    На амбулаторном лечении находятся свыше 1,3 тысячи человек. Среди беременных семь женщин госпитализировали, 15 – проходят лечение на дому.

    «Свободные места в инфекционных стационарах есть. Медики работают с максимальной нагрузкой. Скорая помощь функционирует в усиленном режиме», - сказал Н.Айманов.

    Число летальных случаев достигло 289. При этом 246 человек скончались за последние три месяца. По информации Н.Айманова, 79% умерших – североказахстанцы в возрасте старше 60 лет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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