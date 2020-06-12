До 10 солдат Кот-д'Ивуара погибли в результате нападения вблизи границы с Буркина-Фасо

АБИДЖАН. КАЗИНФОРМ - Около 10 солдат были убиты и шестеро получили ранения в результате нападения неустановленными вооруженными лицами на военный пост Кот-д'Ивуар в четверг на северной границе с Буркина-Фасо, говорится в заявлении армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Со слов главы вооруженных сил страны один из нападавших был убит. Ранее сообщалось, что 12 солдат были убиты и 7 ранены, два других военных жандарма пропали без вести.

Предполагается, что нападавшие прибыли из Буркина-Фасо. Отмечается, что все войска в регионе находятся в состоянии боевой готовности и проводится операция по поиску нападавших.