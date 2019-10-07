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До 10% снизить первоначальный взнос по ипотеке для очередников планируют в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снизить до 10% первоначальный взнос по жилищной ипотеке для очередников планируют в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава МИИР отметил, что на сегодня количество вкладчиков ЖССБК составляет 1,4 млн человек, или 460 тысяч семей, с суммой накоплений 440,3 млрд тенге. Около 160 тысячи вкладчиков являются очередниками МИО (местные исполнительные органы).
«В целях повышения доступности жилья рассматривается снижение первоначального взноса до 10% от суммы кредита для очередников МИО в среднем от 500 тысяч до 1,5 млн тенге», - сказал Бейбут Атамкулов.
Министр подчеркнул, что для обеспечения прозрачности получения жилья и системного единого учета внедряется Единая республиканская база очередников.
В рамках данной базы проводится инвентаризация и определяется статус очередников, в том числе по их доходам, а также будет отслеживаться наличие жилья в собственности и анализироваться потребность в арендном и кредитном жилье в том или ином регионе.
«В 2018 году посредством данной базы по результатам проведенной инвентаризации было снято с учета 30 тысяч граждан. На сегодня совместно с акиматами продолжаются работы по инвентаризации и интеграции базы с информационными системами госорганов», - резюмировал Бейбут Атамкулов.
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