До 10 лет тюрьмы грозит лжепродавцу шин в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - До 10 лет тюрьмы грозит лжепродавцу шин в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 августа пострадавший житель города Актау обратился в полицию с заявлением о том, что пытался купить автомобильные шины по объявлению в интернете. Продавец созвонился с ним и условился о деталях сделки, после чего попросил перечислить на его банковский счет 420 тысяч тенге. Получив деньги, он исчез и на звонки не реагировал.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.