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До 10 лет тюрьмы грозит лжепродавцу шин в Актобе

25 Августа 2021 20:43
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До 10 лет тюрьмы грозит лжепродавцу шин в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - До 10 лет тюрьмы грозит лжепродавцу шин в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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22 августа пострадавший житель города Актау обратился в полицию с заявлением о том, что пытался купить автомобильные шины по объявлению в интернете. Продавец созвонился с ним и условился о деталях сделки, после чего попросил перечислить на его банковский счет 420 тысяч тенге. Получив деньги, он исчез и на звонки не реагировал.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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