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До 10 лет грозит жителю Кызылорды за реализацию фальшивых банкнот в 20 000 тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 10:59
До 10 лет грозит жителю Кызылорды за реализацию фальшивых банкнот в 20 000 тенге

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Завершено расследование уголовного дела по факту хранения и сбыта поддельных денег, выявленное Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области, материалы направлены в суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

28-летний житель Кызылорды обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом 20 000 тенге.

Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачи он получал оригинальные банкноты Нацбанка РК. В ходе расследования он полностью признал свою вину.

Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.

Отметим, что за данные уголовные деяния в Уголовном кодексе РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.


Кызылординская область   Суды   Минфин РК   Кызылорда  
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