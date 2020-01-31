До 10,6 млн тенге будут платить за сообщения о фактах коррупции - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет действовать новая система поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на днях, по реализации поручения Президента, принято постановление Правительства о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированной, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение 10 млн 600 тыс тенге. Мы рассчитываем, что это нововведение придаст ощутимый импульс вовлечению граждан в реальную борьбу с коррупцией», – сказал А.Шпекбаев.

По его словам, все более популярным каналом обратной связи становится колл-центр Агентства (1424), операторы которого круглосуточно реагируют на сообщения о фактах коррупции.

По итогам 2019 года, почти в три раза возросло количество звонков, в два раза – досудебных расследований по подтвержденным фактам. Это свидетельствует о росте доверия к Агентству.

Как отметил А.Шпекбаев, социологические исследования показали, что 68% казахстанцев доверяют Агентству по противодействию коррупции, а 60% готовы лично внести свой вклад в снижение уровня коррупции в стране.