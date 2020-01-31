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До 10,6 млн тенге будут платить за сообщения о фактах коррупции - Алик Шпекбаев

31 Января 2020 12:43
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До 10,6 млн тенге будут платить за сообщения о фактах коррупции - Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет действовать новая система поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Буквально на днях, по реализации поручения Президента, принято постановление Правительства о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированной, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение 10 млн 600 тыс тенге. Мы рассчитываем, что это нововведение придаст ощутимый импульс вовлечению граждан в реальную борьбу с коррупцией», – сказал А.Шпекбаев.


По его словам, все более популярным каналом обратной связи становится колл-центр Агентства (1424), операторы которого круглосуточно реагируют на сообщения о фактах коррупции.

По итогам 2019 года, почти в три раза возросло количество звонков, в два раза – досудебных расследований по подтвержденным фактам. Это свидетельствует о росте доверия к Агентству.

Как отметил А.Шпекбаев, социологические исследования показали, что 68% казахстанцев доверяют Агентству по противодействию коррупции, а 60% готовы лично внести свой вклад в снижение уровня коррупции в стране.


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Ключевые слова: Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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