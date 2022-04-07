До 10,2 трлн тенге вырастут доходы в бюджет в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева озвучила свой прогноз по росту доходов в бюджет в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом предполагаемых внешних условий развития экономики, согласно пересмотренному прогнозу социально-экономического развития, а также принимаемых мер по улучшению таможенного, налогового администрирования, доходы в текущем году вырастут с 9,2 трлн тенге до 10,2 трлн тенге», - сказала Татьяна Савельева на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

По ее словам, в соответствии с поручением Главы государства в текущем году приняты поправки, предусматривающие увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.

«Дополнительные средства от реализации данной меры в сумме 161,8 млрд тенге поступят в республиканский бюджет от трех регионов – Павлодарской, Атырауской областей и Шымкента. Таким образом, собственные поступления бюджета увеличатся на 1,1 трлн тенге. Вместе с тем, реализация поставленных задач потребует финансирования в сумме 2,7 трлн, в связи с чем по согласованию с Президентом предлагается дополнительно привлечь гарантированный трансферт на сумму 1,6 трлн тенге», - отметила вице-министр.

«В целом гарантированный трансферт из Нацфонда в текущем году в текущем году составит 4 трлн. При этом, баланс поступлений и расходов Нацфонда на конец года будет положительным», - добавила Т. Савельева.