До 10,2 трлн тенге вырастут доходы в бюджет в 2022 году
«С учетом предполагаемых внешних условий развития экономики, согласно пересмотренному прогнозу социально-экономического развития, а также принимаемых мер по улучшению таможенного, налогового администрирования, доходы в текущем году вырастут с 9,2 трлн тенге до 10,2 трлн тенге», - сказала Татьяна Савельева на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.
По ее словам, в соответствии с поручением Главы государства в текущем году приняты поправки, предусматривающие увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо.
«Дополнительные средства от реализации данной меры в сумме 161,8 млрд тенге поступят в республиканский бюджет от трех регионов – Павлодарской, Атырауской областей и Шымкента. Таким образом, собственные поступления бюджета увеличатся на 1,1 трлн тенге. Вместе с тем, реализация поставленных задач потребует финансирования в сумме 2,7 трлн, в связи с чем по согласованию с Президентом предлагается дополнительно привлечь гарантированный трансферт на сумму 1,6 трлн тенге», - отметила вице-министр.
«В целом гарантированный трансферт из Нацфонда в текущем году в текущем году составит 4 трлн. При этом, баланс поступлений и расходов Нацфонда на конец года будет положительным», - добавила Т. Савельева.