До 1 октября ограничено движение по проспекту Богенбай батыра в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за капитального ремонта несущей части моста через железнодорожные пути с 16 января до 1 октября текущего года ограничено движение для всех видов транспорта по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Уалиханова до улицы Акжол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
В связи с ограничением движения, количество полос уменьшено с четырех до двух в каждом направлении.
В целях снижения нагрузки на данном участке, введен временный запрет левого поворота с мостовой части на улицу Уалиханова, за исключением маршрутных автобусов.
Также, произведены сопутствующие мероприятия на близлежащих перекрестках для исключения чрезмерной нагрузки.
Отмечается, всем водителям необходимо заранее планировать маршрут.
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