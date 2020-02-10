До 1 октября ограничено движение по проспекту Богенбай батыра в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за капитального ремонта несущей части моста через железнодорожные пути с 16 января до 1 октября текущего года ограничено движение для всех видов транспорта по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Уалиханова до улицы Акжол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В связи с ограничением движения, количество полос уменьшено с четырех до двух в каждом направлении.

В целях снижения нагрузки на данном участке, введен временный запрет левого поворота с мостовой части на улицу Уалиханова, за исключением маршрутных автобусов.

Также, произведены сопутствующие мероприятия на близлежащих перекрестках для исключения чрезмерной нагрузки.

Отмечается, всем водителям необходимо заранее планировать маршрут.