До 1 млн тенге планируют увеличить размер безвозмедного гранта в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 1 млн тенге планируют увеличить размер безвозмедного гранта в РК. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра страны Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно увеличения безвозмездного гранта до 1 миллиона тенге и увеличения объема финансирования на предоставление данного вида гранта в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Программа) Правительством Республики Казахстан рассматривается возможность увеличения суммы грантов до 1 млн тенге», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В настоящее время, по его словам, для обеспечения адресности и определения нуждаемости прорабатывается вопрос по установлению конкретной категории лиц, претендующих на такие гранты.

«При этом, учитывая, что бюджет на 2020-2021 годы сформирован, вопрос увеличения объема финансирования будет рассматриваться при уточнении республиканского бюджета с учетом потребностей регионов на выплату государственных грантов. Касательно предоставления возможности расходования гранта на аренду помещения для ведения бизнеса Основная цель предоставления безвозвратных государственных грантов для безработных и самозанятых лиц - это содействие в открытии микробизнеса», - отметил заместитель Премьера.

Он напомнил, что государственные гранты предназначены для оказания финансовой поддержки в целях приобретения необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы и другие.

«Предоставление возможности расходования грантов на оплату помещения может составить значительную часть гранта, что не позволит закупить необходимый инвентарь для открытия микробизнеса. Также имеются риски заключения фиктивных договоров за счет договоренности участника Программы с арендодателем, что приведет к нецелевому использованию бюджетных средств. С учетом изложенного, предоставление права расходования государственного гранта на аренду помещения не поддерживается», - заключил Е. Тугжанов.