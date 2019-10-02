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До 1 млн новых деревьев будет высажено в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 1 млн новых деревьев будет высажено в Казахстане в рамках республиканской акции по посадке деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
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Как сообщалось ранее, в рамках рабочей поездки главы Правительства Казахстана Аскара Мамина в Туркестанскую область сегодня состоялся запуск республиканской акции по посадке деревьев. Премьер-Министр и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев высадили деревья на одной из аллей Туркестана.
Таким образом, в среду была запущена республиканская акция, которая получит продолжение завтра, 3 октября, во всех школах страны, а затем 12 октября - по всей республике.
Как ранее сообщал глава Минэкологии, в рамках этой акции планируется, что в Казахстане будет высажено до 1 млн новых деревьев.
В четверг во всех школах Казахстана пройдёт экологический час с участием членов Кабмина и акимов, а затем состоится высадка более 200 тыс. саженцев.
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