До 1 млн новых деревьев будет высажено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 1 млн новых деревьев будет высажено в Казахстане в рамках республиканской акции по посадке деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Как сообщалось ранее, в рамках рабочей поездки главы Правительства Казахстана Аскара Мамина в Туркестанскую область сегодня состоялся запуск республиканской акции по посадке деревьев. Премьер-Министр и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев высадили деревья на одной из аллей Туркестана.

Таким образом, в среду была запущена республиканская акция, которая получит продолжение завтра, 3 октября, во всех школах страны, а затем 12 октября - по всей республике.

Как ранее сообщал глава Минэкологии, в рамках этой акции планируется, что в Казахстане будет высажено до 1 млн новых деревьев.

В четверг во всех школах Казахстана пройдёт экологический час с участием членов Кабмина и акимов, а затем состоится высадка более 200 тыс. саженцев.