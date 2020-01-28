До 1 июля выработают подходы и решения по модернизации пенсионной системы - Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал, какие изменения претерпят социальная сфера и сфера торговли, передает корреспондент МИА «Казинфором».

«По торговой политике (МТИ) будет разработана Программа торговой политики. Будут реализованы меры по обеспечению доступа к рынкам сбыта и развитию электронной торговли. До конца текущего года будет принят Закон «О техническом регулировании» в новой редакции. По социальной политике (МТСЗН) будет проведена инвентаризация законодательства в социальной сфере. До 1 июля 2020 года будут выработаны подходы и решения по модернизации пенсионной системы страны», - заключил Р. Даленов.

Также сообщил о планах по развитию промышленности и агропромышленного сектора.

«По агропромышленному комплексу (МСХ) будут созданы все условия для переработки сельхозсырья и обеспечению стабильности господдержки в АПК. В течение года будет разработана Программа управления водными ресурсами», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

По его словам, в промышленности и строительстве министерством будут приняты меры по эффективному развитию специальных экономических и индустриальных зон, перерабатывающей промышленности, а также по повышению производительности труда.

«Будут реализованы меры по встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости, а также по продвижению и диверсификации экспорта. Кроме того, будут приняты меры по строительству жилья и качественному развитию инфраструктуры», - отметил министр.