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До 1 июля выработают подходы и решения по модернизации пенсионной системы - Руслан Даленов

28 Января 2020 10:25
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До 1 июля выработают подходы и решения по модернизации пенсионной системы - Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал, какие изменения претерпят социальная сфера и сфера торговли, передает корреспондент МИА «Казинфором».

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«По торговой политике (МТИ) будет разработана Программа торговой политики. Будут реализованы меры по обеспечению доступа к рынкам сбыта и развитию электронной торговли. До конца текущего года будет принят Закон «О техническом регулировании» в новой редакции. По социальной политике (МТСЗН) будет проведена инвентаризация законодательства в социальной сфере. До 1 июля 2020 года будут выработаны подходы и решения по модернизации пенсионной системы страны», - заключил Р. Даленов.


Также сообщил о планах по развитию промышленности и агропромышленного сектора.

«По агропромышленному комплексу (МСХ) будут созданы все условия для переработки сельхозсырья и обеспечению стабильности господдержки в АПК. В течение года будет разработана Программа управления водными ресурсами», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

По его словам, в промышленности и строительстве министерством будут приняты меры по эффективному развитию специальных экономических и индустриальных зон, перерабатывающей промышленности, а также по повышению производительности труда.

«Будут реализованы меры по встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости, а также по продвижению и диверсификации экспорта. Кроме того, будут приняты меры по строительству жилья и качественному развитию инфраструктуры», - отметил министр.


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Ключевые слова: Правительство РК, Промышленность, Экономика, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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