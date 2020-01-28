До 1 июля приостановлены правила въезда и выезда для граждан КНР, следующих транзитом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане временно приостановлено действие 72-часового безвизового режима для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Соответствующее Постановление Правительства РК от 27 января 2020 года №10 «О приостановлении действия пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148» опубликовано сегодня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Приостановить до 1 июля 2020 года действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 29, ст. 388), для граждан Китайской Народной Республики, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Напомним, 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров из Индии и Китая был введен в Казахстане с 1 января 2020 года.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин 26 января поручил приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР в целях недопущения распространения коронавируса из Китая в Казахстане.