До 1 июля приостановлены правила въезда и выезда для граждан КНР, следующих транзитом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане временно приостановлено действие 72-часового безвизового режима для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Соответствующее Постановление Правительства РК от 27 января 2020 года №10 «О приостановлении действия пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148» опубликовано сегодня.
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Приостановить до 1 июля 2020 года действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 29, ст. 388), для граждан Китайской Народной Республики, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Напомним, 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров из Индии и Китая был введен в Казахстане с 1 января 2020 года.
Премьер-Министр РК Аскар Мамин 26 января поручил приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР в целях недопущения распространения коронавируса из Китая в Казахстане.
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