До 1 июля на смену КСК должны прийти ОСИ или ТП: Карагандинцев призывают создавать новые формы управления

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области средний тариф на содержание имущества в многоквартирном доме составляет 28,6 тенге за один квадратный метр. Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 198 объединений собственников имущества (ОСИ) и создано 6 213 простых товариществ (ПТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители многоквартирных домов до 1 июля должны упразднить кооперативы собственников квартир (КСК) и создать ОСИ или ПТ. Создание новых форм управления направлено на улучшение состояния жилищного фонда и прозрачность расходования денежных средств.

Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Махамбет Джанабергенов.

«Окончательное решение о тарифе принимают сами жильцы многоквартирных домов. Формы управления объектом кондоминиума будут работать по принципу «один дом – один счет». Это подразумевает, что каждое ОСИ или ПТ должно открывать текущий и сберегательный банковские счета на содержание и ремонт жилья. Также собственники квартир вправе избрать совет дома, состоящий из трех человек, представляющих их интересы. Он координирует и проводит мониторинг работы председателя ОСИ или доверенного лица ПТ, имеет право самостоятельно избирать форму управления домом, а также заключать с управляющим договоры», – отметил Махамбет Джанабергенов.

Также жители могут создать ревизионную комиссию составом не менее трех человек либо выбрать ревизора из числа собственников квартир для контроля за деятельностью ОСИ или ПТ.

Всего в Карагандинской области 7 330 многоэтажных жилых домов. В настоящее время из 6 411 ОСИ и ПТ текущие счета открыли 931, сберегательные счета – 785.

Это довольно низкий показатель. Необходимо задуматься, как в дальнейшем жильцы будут производить ремонт, осуществлять подготовку к отопительному сезону. По сути, накопленные средства – это гарантия сохранности жилищного фонда, – добавил спикер. – Мы призываем жителей проявить гражданскую сознательность и провести работу по созданию новой формы управления в своём доме и быть в ответе за его сохранность. Ведь объекты кондоминиума – это такая же частная собственность жильцов, как и квартиры в доме.

Стоит отметить, что в Караганде при Казахстанской ассоциации предпринимателей и сервисных услуг функционирует Центр поддержки ОСИ, где собственники жилья могут получить консультации.

Казахстанская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг находится на проспекте Нурсултана Назарбаева, 37, кабинеты 110–112. Телефоны: (8-7212) 91-00-57, +7-778-508-59-08.