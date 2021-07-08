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До 1 августа продлен срок вакцинации для работников промышленных предприятий Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Июля 2021, 20:45
До 1 августа продлен срок вакцинации для работников промышленных предприятий Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление, согласно которому в регионе продлен срок получения профилактических прививок от COVID-19 только для работников крупных коллективов – промышленных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь работники крупных промышленных предприятий могут вакцинироваться первым компонентом до 1 августа этого года. За исключением тех, кто имеет постоянные медицинские противопоказания и переболел COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Ранее сообщалось, что работники промышленных предприятий должны получить первый компонент вакцины против коронавируса до 15 июля, а второй не позднее 15 августа.

В документе также присутствует ряд других ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

В частности, с 10 июля в госорганах и организациях запрещается проведение личных приемов граждан, совещаний, семинаров и других мероприятий с участием сотрудников в очном режиме. Исключением являются случаи, требующие неотлагательного решения. При этом сотрудники должны строго соблюдать все санитарные нормы и меры предосторожности.

Также изменены требования к работе гостиниц, отелей, санаторно-курортных организаций, домов/баз отдыха, турбаз, пляжей и так далее. При условии нахождения в «красной» зоне заполняемость этих объектов не должна превышать 50 процентов от общего количества коечных мест. При использовании проекта Ashyq ограничения по заполняемости снимаются.

Кроме этого, согласно постановлению, на территории городских и общественных пляжей необходимо обеспечить расстановку пляжного оборудования (шезлонги, раздевалки, ногомойки и другое) с соблюдением правил социального дистанцирования и нанесением сигнальной разметки, ограничительных барьеров и лент, а также информации о необходимости соблюдения дистанцирования.

Новое постановление вступит в законную силу 10 июля.


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