До 1 апреля в Россию транзитом прибудут до 500 казахстанских туристов
МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На сегодня практически все граждане Казахстана, которые вынужденно находились в транзитной зоне российских аэропортов из-за временного ограничения на въезд иностранцев в РФ, вернулись на родину, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса правительство РФ приняло распоряжение, которое временно, с 18 марта по 1 мая этого года, ограничивает въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Из-за этого ряд казахстанцев, следующих транзитом через территорию России, столкнулись с серьезными трудностями при возвращении на родину.
Ситуацию вокруг возникшей проблемы прокомментировала советник-посланник Посольства Казахстана в России Жанар Колбачаева. По ее словам, за истекший период в общей сложности 107 казахстанцев столкнулись с проблемой следования транзитом в различных аэропортах РФ.
«По Москве в общей сложности 35 человек прибыли из стран дальнего зарубежья. В Омск прилетели 26 человек, в Самару - 10, Новосибирск - 25, Екатеринбург - 11, - сообщила дипломат. - До сегодняшнего дня 95 казахстанских туристов вернулись в Казахстан. Еще 10 граждан РК, прибывших в Самару, в эти часы автотранспортом направляются в Казахстан».
При этом двое граждан РК остаются в транзитной зоне московского аэропорта Внуково. Один из них работает в РФ, у него есть трудовой договор и он хотел бы дождаться положительного решения, чтобы остаться в Москве. Второй - прибыл с курорта, но не имел авиабилета в Казахстан из аэропорта Внуково. Сейчас он утверждает, что не имеет денежных средств и требует для себя бесплатного перелета.
«Мы ожидаем, что до 1 апреля в Россию транзитом прибудут до 500 казахстанских туристов. Этот вопрос решается, принимаются все меры со стороны правительств двух стран. Буквально в ближайшее время этот механизм будет отработан», - отметила Ж.Колбачаева.
В настоящее время аэропорт Внуково выбран в качестве основного хаба, откуда казахстанцы будут выезжать на родину. Учитывая, что транзитным туристам запрещено самостоятельное передвижение между аэропортами Москвы (т.к. это будет связано с пересечением государственной границы РФ), прорабатывается возможность трансфера туда наших граждан, прибывающих в другие столичные аэропорты. Для этого посольством Казахстана совместно с компетентными службами РФ планируется организовать специальный коридор и выделить соответствующий автотранспорт.
Одновременно диппредставительство продолжает тесно взаимодействовать с казахстанскими авиакомпаниями. В результате были подобраны дополнительные рейсы для застрявших туристов, а также значительно снижены цены на авиабилеты.
В московских аэропортах в режиме «24/7» дежурят сотрудники посольства, которые оказывают консультативную и иную посильную помощь нашим соотечественникам. В круглосуточном режиме без выходных работает штаб Посольства по оперативному реагированию на распространение коронавируса.
Кроме того, в диппредствительстве и консульских учреждениях в регионах РФ открыты «горячие линии», по которым прибывающим гражданам даются ответы по всем возникающим вопросам.
- Алматинцев призывают сообщать о нарушениях предпринимателями режима карантина
- Задержание объезжавших блокпосты в Алматы: в полиции ответили на рассылку
- Работа ЦОНов в Нур-Султане приостановлена
- При акимате Туркестанской области запустят специальный саll-центр
- Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
- Многоразовые маски раздают в Семее
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана