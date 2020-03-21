До 1 апреля в Россию транзитом прибудут до 500 казахстанских туристов

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На сегодня практически все граждане Казахстана, которые вынужденно находились в транзитной зоне российских аэропортов из-за временного ограничения на въезд иностранцев в РФ, вернулись на родину, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса правительство РФ приняло распоряжение, которое временно, с 18 марта по 1 мая этого года, ограничивает въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. Из-за этого ряд казахстанцев, следующих транзитом через территорию России, столкнулись с серьезными трудностями при возвращении на родину.

Ситуацию вокруг возникшей проблемы прокомментировала советник-посланник Посольства Казахстана в России Жанар Колбачаева. По ее словам, за истекший период в общей сложности 107 казахстанцев столкнулись с проблемой следования транзитом в различных аэропортах РФ.

«По Москве в общей сложности 35 человек прибыли из стран дальнего зарубежья. В Омск прилетели 26 человек, в Самару - 10, Новосибирск - 25, Екатеринбург - 11, - сообщила дипломат. - До сегодняшнего дня 95 казахстанских туристов вернулись в Казахстан. Еще 10 граждан РК, прибывших в Самару, в эти часы автотранспортом направляются в Казахстан».

При этом двое граждан РК остаются в транзитной зоне московского аэропорта Внуково. Один из них работает в РФ, у него есть трудовой договор и он хотел бы дождаться положительного решения, чтобы остаться в Москве. Второй - прибыл с курорта, но не имел авиабилета в Казахстан из аэропорта Внуково. Сейчас он утверждает, что не имеет денежных средств и требует для себя бесплатного перелета.

«Мы ожидаем, что до 1 апреля в Россию транзитом прибудут до 500 казахстанских туристов. Этот вопрос решается, принимаются все меры со стороны правительств двух стран. Буквально в ближайшее время этот механизм будет отработан», - отметила Ж.Колбачаева.

В настоящее время аэропорт Внуково выбран в качестве основного хаба, откуда казахстанцы будут выезжать на родину. Учитывая, что транзитным туристам запрещено самостоятельное передвижение между аэропортами Москвы (т.к. это будет связано с пересечением государственной границы РФ), прорабатывается возможность трансфера туда наших граждан, прибывающих в другие столичные аэропорты. Для этого посольством Казахстана совместно с компетентными службами РФ планируется организовать специальный коридор и выделить соответствующий автотранспорт.

Одновременно диппредставительство продолжает тесно взаимодействовать с казахстанскими авиакомпаниями. В результате были подобраны дополнительные рейсы для застрявших туристов, а также значительно снижены цены на авиабилеты.

В московских аэропортах в режиме «24/7» дежурят сотрудники посольства, которые оказывают консультативную и иную посильную помощь нашим соотечественникам. В круглосуточном режиме без выходных работает штаб Посольства по оперативному реагированию на распространение коронавируса.

Кроме того, в диппредствительстве и консульских учреждениях в регионах РФ открыты «горячие линии», по которым прибывающим гражданам даются ответы по всем возникающим вопросам.