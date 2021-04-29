До 1 600 звонков в месяц поступает на станцию скорой помощи в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Работников системы скорой медицинской помощи поздравляли в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, 28 апреля, в День работников скорой медицинской помощи, подведены определенные итоги развития этой сферы здравоохранения.

«Одним из основных подразделений в области здравоохранения является служба скорой помощи, - пояснили в ведомстве. - Ее главной задачей является оказание первой медицинской помощи пациентам. На сегодняшний день в 372 населенных пунктах Жамбылской области насчитывается свыше 1,12 млн жителей. Радиус обслуживания скорой медицинской помощи составляет 130 км. Население области обслуживается одной станцией, тремя подстанциями и 11 районными отделениями скорой медицинской помощи».

В сутки по области дежурит 91 бригада скорой помощи, в том числе в городе Таразе 38 бригад. Службу санитарной авиации выполняют три мобильные бригады - это акушерско-гинекологическая, неонатологическая и нейрохирурго-травматологическая. Служба скорой помощи начинает работу в 8.00 утра и заканчивает работу в 8.00 утра следующего дня, то есть 24 часа.

Оснащенность санитарным автотранспортом скорой медицинской помощи региона составляет 100%, задействовано 183 автомобиля. В среднем за месяц на станцию скорой помощи поступает 1 500 – 1 600 звонков. Большая часть вызовов приходится на повышение температуры тела и воспаление легких у больных пожилого и среднего возраста.

В Call-центре за смену принимают звонки 20 диспетчеров, а 12 сотрудников направляют вызов бригадам. Поступившие вызовы обрабатываются автоматизированной системой управления «КӨМЕК». В каждой сетевой рабочей группе имеются планшеты приема вызовов (коммуникатор) непосредственно из Call-центра. Все автомобили оснащены GPS-навигаторами. Это, в свою очередь, позволяет отслеживать, где находится каждая бригада, в режиме онлайн в течение 24 часов. В Call-центре два врача круглосуточно дают медицинские консультации пациентам и линейным бригадам.

Также разработан алгоритм действий службы скорой медицинской помощи при вспышке заболевания COVID-19. План действий, в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией, включает три основных сценария, по которым будут действовать медицинские работники. Все медицинские работники прошли соответствующее обучение.

Областная станция скорой помощи в Таразе оснащена 25 аппаратами искусственной вентиляции легких и 25 пульсоксиметрами. Кроме того, медицинские работники отделений и постов скорой медицинской помощи обеспечены защитной одеждой и лекарственными средствами.

Отметим, что в ходе реформирования Таразская станция скорой медицинской помощи получила областной статус.