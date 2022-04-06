До 1,5 млн сельских жителей не охвачены медстрахованием в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1,5 млн. сельского населения не охвачено медицинским страхованием. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 1,5 млн. сельского населения не охвачено медицинским страхованием. Для решения этой проблемы стоит задача сокращения неравенства в доступе к медицинской помощи между городом и селом», - сказал Ералы Тугжанов.

По его словам, в этом году начнется проведение комплексного профилактического обследования сельского населения, в том числе, в первую очередь, детей.

Во-вторых, до 2025 года будет осуществлено строительство 420 медицинских учреждений в сельской местности, создание сельских аптечных пунктов.

В-третьих, в целях четкого решения вопросов охраны здоровья матери и ребенка будут открыты 20 межрайонных родильных домов, 17 диагностических центров.

В-четвертых, в целях снижения дефицита кадров повышена заработная плата врачей (до 415 тыс. тенге), средних медицинских работников (до 208 тыс. тенге).

«В 2022 году количество грантов по дефицитным специальностям увеличено на 43% и предусматривается страхование ответственности медицинских работников. В результате этих мер к 2025 году будет доведен охват консультативно-диагностической помощью сельских населенных пунктов от 47 до 100%», - резюмировал Ералы Тугжанов.

