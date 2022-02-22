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До 1,2 тысячи снизился прирост заболеваемости в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации в стране доложила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Республике Казахстан эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабилизируется, ежесуточный прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1 200 случаев в сутки, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который с 27 января составляет меньше единицы и равен 0,6», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, на сегодня Республика Казахстан – в «зеленой» зоне, два региона находятся в «красной» зоне, два региона - в «желтой» зоне, остальные регионы находятся в «зеленой» зоне.
Ранее, министр рассказала о заболеваемости коронавирусом в мире.
По ее словам, снижение заболеваемости отмечается в 180 странах из 215, в том числе в Америке - на 46%, Израиле, Армении - на 45%, Чехии - на 32%, Великобритании - на 23%, Турции - на 11%, Австрии и России - на 9%.
Вместе с тем, продолжается рост заболеваемости в 35 странах мира, в том числе в Малайзии - в 1,4 раза, в Китае - в 1,3 раза, в Таиланде- в 1,2 раза.
«В мировом рейтинге на 1 млн населения за последний месяц Казахстан по заболеваемости улучшился на 5 позиций и находится на 120 месте, по летальности показатель улучшился на 6 позиций и находится на 108 месте из 225», - заключила министр.
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