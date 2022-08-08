До 1,2 млн тонн золотосодержащей руды в год будут перерабатывать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Запущена вторая фаза золотоизвлекательной фабрики Акбакай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На производственной площадке Акбакай в Мойынкумском районе Жамбылской области ежегодно перерабатывалось 850 тыс. тонн руды. Запуск второй фазы позволит увеличить производительность по переработке золотосодержащей руды до 1,2 млн тонн в год.

Месторождение Акбакай в Жамбылской области открыл в 1968 году известный геолог Дубек Дуйсенбеков. Освоение запасов началось в 1975 году. Строительство нового современного цеха по переработке руды было обусловлено тем, что на Акбакае открываются новые запасы руды, а значит требуются и большие мощности для переработки сырья. Золотоизвлекательная фабрика Акбакая перерабатывает руду месторождений «Акбакай», «Бескемпир», «Карьерное», «Восточный Акбакай» и «Олимпийское».

На золотоизвлекательной фабрике ведется переработка золотосодержащих руд и извлекается металл с выпуском готового продукта сплава Доре. Полный цикл технологического процесса будет находиться под управлением и контролем автоматизированной системы управления SCADA.

«Благодаря запуску второй фазы ЗИФ «Акбакай» может выйти на проектные показатели с 850 тыс. тонн руды в год до 1,2 млн тонн. Это позволит расширить масштабы нашей компании и внести еще больший вклад в экономику страны. Кроме того, обеспечиваются дополнительные рабочие места для местных жителей. Так, благодаря данному проекту появятся дополнительные 90 рабочих мест», - отметил управляющий директор по производству по Карагандинской и Жамбылской областям АО «АК «Алтыналмас» Багдат Бахрамов.

В 2011-2015 гг. «Алтыналмас» осуществил переход с технологии ручного труда на механизированный метод подземной добычи с увеличением производительности на площадке «Акбакай» на 600%. Развитие предприятия началось со строительства фабрики и переработки накопленных техногенно-минеральных образований – отходов производства, которые были накоплены за годы работы производства. После завершения этого процесса фабрика была переведена на переработку руды.

На сегодняшний день на месторождении внедрены инновационные технологии в рамках программы по цифровизации производства: автоматизировано управление подземным стационарным оборудованием, открытыми горными работами, внедрено геолого-маркшейдерское обеспечение и интеграционная платформа GEOVIA, проведена оптоволоконная линия связи длиной в 130 километров и установлен подземный Wi-Fi на глубине 400 метров. Маркшейдерский контроль подземных горных выработок ведется с помощью лазерного сканирования отработанного пространства CMS MINEi (GeoSight, Канада), который обеспечивает безопасность горняков и способствует увеличению производительности горных работ. Внедрена централизованная система управления данными Minevision, интегрированная с внешними лабораториями для систематизации и хранения горно-геологических данных. Система подземного позиционирования Strata показывает диспетчеру местоположение людей и техники благодаря датчикам, а система 3D моделирования в Surpac позволяет сократить время работы геолога и повысить полноту и достоверность данных. Вентиляционная система рудника смоделирована программным обеспечением VentSim.

Таким образом, на объекте создана интегрированная цифровая среда, где в режиме реального времени отслеживаются все бизнес-процессы, осуществляется мониторинг и управление производством.

Фото: altynalmas.kz







