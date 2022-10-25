Дню Республики посвятил ультрамарафон военнослужащий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необычным способом решил отметить главный праздник страны командир боевой машины роты обеспечения учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова сержант 3 класса Рауан Абылханов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военнослужащий взял обязательство пробежать 350 км по маршруту учебный центр «Али» – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов. В это время также войдут сон и восстановительные процедуры.

«Амбициозную цель поставил перед собой сержант 3 класса Рауан Абылханов. Уверен, что, благодаря настойчивости и воле к победе, он установит рекорд. Для личного состава Военного института Сухопутных войск Рауан – пример целеустремленности и уверенности в своих силах. Таким и должен быть настоящий воин. Пожелаем ему удачи», – напутствовал спортсмена начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны генерал-майор Жумабек Ахметов.

Легкой атлетикой Рауан Абылханов занимается более 10 лет. Он – победитель марафонов, проходивших в Алматы и в Вооруженных силах страны. Имеет многочисленные поощрения и награды за высокие показатели в боевой подготовке и образцовую воинскую дисциплину.

На марафонской дистанции спортсмена будут сопровождать бригада медиков военного института, друзья, коллеги и представители Книги рекордов Казахстана.

«Рауан Абылханов всегда с большой ответственностью относится к выполнению поставленной задачи. Он умеет сплотить людей. Рауан – лидер по призванию, а не по должностному рангу. Его отличают стремление к постижению нового, принципиальность, оптимизм и настойчивость. Мы верим в его успех и в то, что он добьется поставленной цели», – сказал начальник учебного центра «Али» Болат Садыров.

Почин военнослужащего поддерживает и его семья. Супруги Абылхановы воспитывают шестерых дочерей, сына и в скором будущем ждут пополнения.

Фото: gov.kz