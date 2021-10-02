Дню города посвятили праздничную плавку стали металлурги в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау 1 октября отмечают День города. Ему исполнилось 76 лет. Металлурги поздравили земляков праздничным выпуском стали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конвертерный цех АО «АрселорМиттал Темиртау» пригласили ветеранов-металлургов. В их присутствии выплавили 195 065 000 тонн стали.

«Мы рады отметить День города в родном цехе. Своими глазами увидели, что производство развивается и у комбината есть будущее», – сказал Кабдулла Рамазанов, почти полвека проработавший на предприятии.

Темиртаусцев также поздравило руководство градообразующего предприятия.

«Мы одна большая семья металлургов, которая сегодня собралась вместе отметить День города. Благодаря ветеранам, передавшим нам свой богатый опыт, сегодня мы развиваем Казахстанскую Магнитку», – сказал Владимир Яблонский, и. о. директора по производству АО «АрселорМиттал Темиртау».