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    18:38, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Дноуглубительные работы в устье Жайыка: река готовится к большому притоку воды

    В устье реки Жайык продолжаются дноуглубительные работы
    Фото: кадр из видео

    В устье реки Жайык продолжаются дноуглубительные работы, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в оперштабе Атырау, в связи с большим притоком воды, в целях повышения водопропускной способности реки Жайык ведутся дноуглубительные работы с 48,9 км до 50,5 км на месте впадения реки в Каспийское море.

    Общая протяженность дноуглубительных работ составляет 1600 метров, ширина 20 метров и глубина 1,2 метра.

    В настоящее время подрядная организация применяет для дноуглубительных работ земснаряд «ЗРС-Г», «Ватермастер-1», «Ватермастер-2».

    По состоянию на 3 июня, по заказу РГКП «Қазахстан су жолдары» всего было выкопано 2643 метра земли и извлечено 16 686 м³ почвы. ​Генеральным подрядчиком явдяется АО «Павлодарский речной порт».

    Кроме того, ТОО «ДМ ЭКО КАСПИАН» выполнено 2350 м дноуглубительных работ.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Река Жайык Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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