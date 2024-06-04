Дноуглубительные работы в устье Жайыка: река готовится к большому притоку воды
В устье реки Жайык продолжаются дноуглубительные работы, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в оперштабе Атырау, в связи с большим притоком воды, в целях повышения водопропускной способности реки Жайык ведутся дноуглубительные работы с 48,9 км до 50,5 км на месте впадения реки в Каспийское море.
Общая протяженность дноуглубительных работ составляет 1600 метров, ширина 20 метров и глубина 1,2 метра.
В настоящее время подрядная организация применяет для дноуглубительных работ земснаряд «ЗРС-Г», «Ватермастер-1», «Ватермастер-2».
По состоянию на 3 июня, по заказу РГКП «Қазахстан су жолдары» всего было выкопано 2643 метра земли и извлечено 16 686 м³ почвы. Генеральным подрядчиком явдяется АО «Павлодарский речной порт».
Кроме того, ТОО «ДМ ЭКО КАСПИАН» выполнено 2350 м дноуглубительных работ.