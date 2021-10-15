Дноуглубительные работы позволят сохранить Малый Талдыколь
Нурлан Солтамбеков поручил разработать проектно-сметную документацию по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, где протяженность водной глади будет простилаться на 20 гектарах. Таким образом, будут проведены дноуглубительные работы, которые позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс и другое. Сейчас показатели содержания главных ионов, тяжелых металлов, биогенных веществ в водно-болотном объекте превышает норму в несколько раз.
Следовательно, очистка Малого Талдыколя от вредных веществ в первую очередь благоприятно скажется на здоровье местных жителей. Прилегающая территория Малого Талдыколя, где постоянная глубина составляет менее 20 см и является опасным болотом, будет рекультивирована и благоустроена. Там будут построены социальные объекты: жилье, школы, медицинские центры.
Работы по рекультивации Малого Талдыколя позволят создать полноценную набережную с созданием акватория: в дальнейшем планируется построить мост, который соединит два берега, запустить судоходство для горожан, также сохранить экоклимат с флорой и фауной.