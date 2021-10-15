Дноуглубительные работы позволят сохранить Малый Талдыколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае если на водно-болотном объекте Малый Талдыколь не будут проведены дноуглубительные работы, то объект на протяжении нескольких лет полностью высохнет, так как там проходит естественный процесс высыхания воды. На экологическом совете под руководством заместителя акима города Нур-Султана Нурлана Солтамбекова рассмотрен ряд вопросов по сохранению и созданию рекреационной зоны на Малом Талдыколе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Нурлан Солтамбеков поручил разработать проектно-сметную документацию по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, где протяженность водной глади будет простилаться на 20 гектарах. Таким образом, будут проведены дноуглубительные работы, которые позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс и другое. Сейчас показатели содержания главных ионов, тяжелых металлов, биогенных веществ в водно-болотном объекте превышает норму в несколько раз.

Следовательно, очистка Малого Талдыколя от вредных веществ в первую очередь благоприятно скажется на здоровье местных жителей. Прилегающая территория Малого Талдыколя, где постоянная глубина составляет менее 20 см и является опасным болотом, будет рекультивирована и благоустроена. Там будут построены социальные объекты: жилье, школы, медицинские центры.

Работы по рекультивации Малого Талдыколя позволят создать полноценную набережную с созданием акватория: в дальнейшем планируется построить мост, который соединит два берега, запустить судоходство для горожан, также сохранить экоклимат с флорой и фауной.