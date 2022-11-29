Дноуглубительные работы на каналах реки Кигач продолжаются в Атырауской области

29 Ноября 2022, 19:16

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Продолжаются дноуглубительные работы по повышению водности и улучшению гидрологического режима реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области. Ведутся они на каналах, связывающих реку с Каспийском морем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году был разработан проект по дноуглублению 99,6 километра каналов, ведущих с моря к реке Кигач. На сегодня углублено 508 метров канала Панкрашин - 1, 1,6 километра канала Панкрашин-2, 2,4 километра канала Ленивый - 1. Сейчас ведутся работы по углублению канала Ленивый-2. В работах задействованы 33 человека, а также техника – 10 экскаваторов. По остальным 143 километрам разрабатывается проектно-сметная документация», – сообщил исполняющий обязанности руководителя районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Ренат Нұғманов.

Работы планируется полностью завершить в 2024 году.

В прошлом году завершены дноуглубительные работы на 127 километров каналов реки Шароновка.