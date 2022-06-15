15 Июня 2022 22:19

Дноочистительные работы на реке Есиль проводят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана выполняются дноочистительные работы реки Есиль в районе Зеленого острова в жилом массиве Тельмана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

На участке, где выполняются работы, глубина реки Есиль менее одного метра. Они проводятся в природоохранных целях, для увеличения глубины реки.

Обмеление реки Есиль на данном участке связано с накоплением донных отложений (ила) в результате размыва береговой линии во время паводков, нанесения грунта талыми водами.

Всего в этом году специализированной техникой «землесосный снаряд» запланировано выкачать донные отложения объемом более 115 тыс. кубометров. На сегодня выполнено более 50% объема.

Процесс работы землесосного наряда заключается в безостановочной эксплуатации грунтососа. Грунт (ил) с водой попадает в насос и перекачивается через трубы на берег, где вырыт временный котлован. Грунт оседает, а вода сливается обратно в реку через прорытые траншеи вокруг котлована. После завершения дноочистительных работ высушенный грунт будет использоваться при берегоукрепительных работах в рамках противопаводковых мероприятий.