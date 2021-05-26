РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:49, 26 Май 2021 | GMT +6

    Дно водоема не обследовано: гибель школьника прокомментировали в костанайском ДЧС

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Дно искусственного водоема, где утонул мальчик, не было обследовано. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации, которую удалось собрать: дети после линейки по случаю окончания 9 класса втроем пошли к искусственному водоему. Двое из них решили искупаться. Когда они спустились в воду, глубина была небольшая. Но мальчик, который позже утонул, решил заплыть подальше и нырнуть. По данным наших водолазов, которые обнаружили тело, в водоеме имеется спад глубиной 3 метра»,- сказал А. Оримбаев.

    Как выяснилось, запрещающих купание знаков на данном водоеме нет. Но и дно его не было по сей день обследовано.

    «Данный парк ещё полностью не завершён. Имеется береговая линия, но работы на ней не завершены. В обязательном порядке там будут установлены знаки безопасности, - добавил А. Оримбаев. —Вопрос на контроле, мы обратимся в департамент полиции, чтобы они усилили пешие патрули, чтобы не допускать купания детей в этом водоеме. Дно там не подготовлено и не обследовано».

    Как подытожил замначальника ДЧС, на всех водоемах региона, где разрешено купаться, будут дежурить по 3-4 спасателя.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!